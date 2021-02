"Noi siamo la Marina", il nuovo libro della Marina Militare

Roma, 9 feb. (askanews) - "Noi siamo la Marina": questo il titolo del nuovo libro realizzato dalla Marina Militare. Un viaggio inedito alla scoperta della Forza Armata attraverso le storie dei suoi Marinai. Sono loro a raccontare con il proprio vissuto come si cresce nei luoghi deputati al sapere e verso quali opportunità professionali si è proiettati; come si opera in mare, in cielo e su terraferma; con quanta abnegazione si affronta ogni incarico e con quale spirito di corpo ci si riconosca nel proprio gruppo.

Scelte di vita, esperienze fatte, emozioni provate compongono le oltre cento storie raccolte: dagli allievi della Scuola navale "Francesco Morosini", giovani adolescenti che sognano in grande, a quelli dell Accademia di Livorno e delle Scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena, decisi e convinti del loro futuro. Seguono quelle dei palombari e degli incursori, dei piloti e degli operatori di volo, dei fucilieri, dei sommergibilisti e degli idrografi: persone impiegate ogni giorno in contesti operativi e in missioni di pace, a difesa degli interessi nazionali e a tutela dell ambiente. E poi ancora il personale civile, fondamentale per assicurare l efficienza dei mezzi messi in mare e gli atleti professionisti, capaci di portare alto l onore della Marina e dell Italia nello sport.

Donne e uomini che l autrice del libro, la giornalista Anita Fiaschetti - ideatrice del claim di forza armata "Noi siamo la Marina" - incontra su terraferma e in mare, durante gli imbarchi a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci e a bordo della fregata Federico Martinengo. A chiudere il tutto le testimonianze di associazioni che negli anni hanno avuto modo di collaborare con la Marina Militare in progetti a favore dell ambiente, della ricerca scientifica, della disabilità e della solidarietà internazionale e di coloro che, in veste di medici, infermieri e tecnici, sono stati attivi protagonisti nell emergenza sanitaria da COVID-19. Il libro è disponibile nello store editoria Marina Militare: www.amazon.it/marinamilitare.