Noi non ci SANREMO: Colapesce e Dimartino di Francesco Prisco 03 marzo 2021

In collegamento con il 71esimo festival della canzone italiana in corso a Sanremo, arriva il primo festival della canzone da remoto. Artisti in gara, ospiti e “grandi vecchi” della musica intervistati da Francesco Prisco. Nella seconda puntata tocca a Colapesce e Dimartino