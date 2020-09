Noemi: presto un nuovo album, ora solidarietà a mondo spettacolo

Roma, 31 ago. (askanews) - Noemi è pronta ad uscire con il nuovo album. Dopo il lockdown e il blocco forzato, l'artista torna al grande pubblico. E dice come è cambiata la musica con la pandemia.

"La musica stava già cambiando perché con l'avvento delle nuove tecnologie anche il modo di fruire la musica era già molto cambiato. Adesso con la pandemia, forse ci siamo accorti che fa tantissimo da collante tra di noi: mi ricordo il momento dei balconi... Ha annullato le distanze. Personalmente quello che sto facendo è annullare le distanze da me stessa, mi sta aiutando a fare un lavoro di introspezione che prima di adesso non avevo fatto. Non vedo l'ora di farvi sentire il mio nuovo disco".

Un settore, quello musicale, in forte crisi. "Un messaggio di solidarietà va a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo. Sono molto contenta per esempio dei 4 concerti che farà Elisa che farà solamente per la sua band e per le persone che lavorano nel suo backstage: è un bellissimo messaggio. Invece di parlare, facciamo qualcosa".