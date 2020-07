Niente festival, c'è Porretta Soul Movies. Gli auguri di Zucchero

Roma, 22 lug. (askanews) - Il Porretta Soul Festival si trasforma in Porretta Soul Movies. La manifestazione dal vivo è stata infatti rinviata al prossimo anno (22-25 luglio 2021), ma lo spirito del Soul resta intatto grazie alle immagini su grande schermo dedicate al genere che ha reso celebre Porretta Terme, la località appenninica tra Bologna e Pistoia in tutto il mondo.

Nei giorni in cui erano programmati i concerti, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio 2020, il direttore artistico Graziano Uliani ha quindi allestito tre serate di proiezioni. In programma "A Soul Journey", "Le strade dell'anima", "All Day and All Night" e "James Brown: Soul Survivor".

Zucchero, il cui ultimo singolo si intitola "Soul Mama", ha inviato al Porretta Soul festival i suoi auguri in un video. "Ciao Graziano (Uliani, il direttore) e ciao a tutti gli amici del Porretta Soul Festival, come avrete capito quest'anno purtroppo per ovvi motivi il festival non si farà ma verrà rischedulato dal 22 al 25 luglio 2021. Sarà l'occasione per bere qualcosa insieme, ritrovarci, perché Porretta Soul Festival è aggregazione, è divertimento, gioia, ascoltare musica vera, dell'anima. L'appuntamento è per il prossimo anno, abbiate cura di voi".