Nicoletta Romanoff doppia "Black Beauty": un film pieno di valori

Roma, 13 nov. (askanews) - Dal 27 novembre arriva sulla piattaforma Disney+ "Black Beauty: Autobiografia di un cavallo", moderna rivisitazione del romanzo dell'autrice inglese Anna Sewell. La storia di un cavallo

selvaggio nato libero nel West americano, poi allontanato dalla sua famiglia e portato in una scuderia dove incontra una ragazza con cui crea un legame forte e indissolubile. Nella versione italiana Nicoletta Romanoff è la voce narrante di Black Beauty. "Interpretare Black Beauty, un cavallo di razza è stato un privilegio, quando mi hanno detto che gli avrei prestato la voce ero felicissima, mi è capitato poche volte di immedesimarmi così tanto, anche se sembra strano ma la storia di questo cavallo, la sua evoluzione e le parole che gli sono state cucite addosso hanno avuto per me un significato enorme".

Black Beauty nella versione originale ha la voce di Kate Winslet. "Premio Oscar e mostro sacro della recitazione, io ho cercato di non tradire la sua interpretazione e di restituire al personaggio lo stesso calore e aurea di maternità, amore, e amicizia che aveva dato lei al personaggio".

Una storia sulla libertà, l'amicizia, la famiglia. "E' un film pieno di significati, un film per tutti, bambini, adolescenti e per i nonni perché racconta in modo trasversale tutta la vita di questo personaggio meraviglioso che cresce ed acquisisce saggezza fino alla fine".