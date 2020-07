Nicki Minaj è incinta, sexy foto col pancione su Instagram

New York, 21 lug. (askanews) - Nicki Minaj ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio pubblicando una serie di foto sexy col pancione sul suo profilo Instagram. La rapper ed ex modella 37enne, nata a Trinidad e Tobago, nei Caraibi, ma cresciuta nel Queens, a New York, scrive nel suo post: "Amore. Matrimonio. Carrozzina. Straripando di gioia e gratitudine. Grazie a tutti per gli auguri".

Tra le sue foto anche uno scatto intitolato "La Vergine Maria", del fotografo e regista statunitense David LaChapelle.

Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Maraj-Petty, nota per il suo stile provocante, è sposata con un responsabile dell'industria musicale americana, Kenneth Petty.

La cantante di "Starships" e "Super Bass" ha sorpreso i suoi fan a settembre 2019, quando ha annunciato di volersi prendere una pausa per dedicarsi alla vita in famiglia. Ora sappiamo perché.