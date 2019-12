Nava, Casale e Di Michele: "Ora un tour insieme, poi un album"

Roma, 11 dic. (askanews) - Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava: tre donne, tre mondi musicali, tre voci, tre anime. Dalla loro amicizia nasce un tour speciale, che coniuga la canzone d'autore italiana con i ritmi del Sud del mondo e del jazz. Il 22 dicembre al Blue Note di Milano e il 26 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, va in scena Cantautrici.

"E' un concerto che noi condividiamo insieme che vedrà in scena i nostri più grandi successi e anche quello che vorremo raccontare di noi, con degli scambi importanti fra di noi, scambi musicali, a due e anche a tre, con cinque musicisti con noi, tanta musica, tante parole. È una festa", ha detto Rossana Casale.

Come è nata l'idea? "Eravamo sedute, vicine, a una conferenza stampa, e ci siamo dette di fare qualcosa insieme. Tutto questo è nato da poco, abbiamo cominciato a scrivere e a mettere su piano piano, un mattoncino dietro l'altro, questa bella casa di musica", ha aggiunto Grazia Di Michele.

Cosa deve attendersi il pubblico? "Tutto quello che è il nostro mondo, che si sta contaminando: ogni nostro mondo sta entrando in quello dell'altra. E' eccitazione vera per poter fare tutto quello che ci viene in mente: scrivere a sei mani, e divertirci attraverso la musica che abbiamo scelto come mestiere e missione della nostra vita. Il pubblico si deve aspettare di vederci insieme intersecate come l'amicizia vuole", ha spiegato Mariella Nava.

"La cosa bella di questo progetto è che siamo tutte e tre unite dagli stessi ideali e dalle stesse voglie e necessità e pensieri. Avremo sul palco, con noi, ogni sera una giovane cantautrice che presentiamo al pubblico", ha aggiunto Rossana Casale.

Non solo duetti, ma anche brani interpretati da tutte e tre le artiste: "Un inedito che abbiamo scritto da poco e che parla di noi e del nostro modo di fare musica. Abbiamo sul finale una carrellata di brani che canteremo in tre", ha detto Grazia Di Michele. "Tutto questo diventerà un album che stiamo scrivendo. Abbiamo unito il nostro desiderio di incontrarci e partoriremo un album che uscirà in primavera", ha aggiunto Rossana Casale.

E Sanremo? "Abbiamo pensato al progetto in tempi non sospetti. Sanremo era una cosa a sè. tutti ci chiedono di Sanremo, non ci avevamo pensato, la canzone è nata, noi l'abbiamo messa lì adesso vediamo se germoglia, ha concluso Mariella Nava.