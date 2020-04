Natale di Roma, la magia della luce nel Pantheon il 21 aprile

Roma, 21 apr. (askanews) - La luce e l'astronomia, che nell'età imperiale erano al centro dei Dies Romana, sono le protagoniste del video con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo vuole celebrare il Natale di Roma, il 21 aprile. Immagini di un Pantheon senza nessun visitatore che in questo momento assumono un senso ancora più forte e drammatico.

Il timelapse, condiviso in diretta internazionale sul canale YouTube del Mibact, riproduce uno dei primi effetti speciali della storia. Ogni 21 aprile, a mezzogiorno, il sole entra nell'oculus del Pantheon con un'inclinazione tale da creare un fascio di luce che centra perfettamente il portale d'ingresso. A quell'ora esatta, quando l'Imperatore varcava la soglia del tempio tutto il suo corpo era immerso nella luce.