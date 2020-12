"Natale in casa Cupiello", Eduardo torna in tv con Castellitto

Roma (askanews) - Edoardo De Angelis rilegge "Natale in casa Cupiello" con l'occhio del cinema nel film per la tv che andrà in onda il 22 dicembre in prima serata su Rai 1. Nel ruolo di Lucariello, che fu interpretato tante volte dall'autore, Eduardo De Filippo, c'è Sergio Castellitto, che considera questa commedia "una gioielleria di emozioni" e ha confessato di non aver cercato nessun confronto con il grande Maestro ma di aver semplicemente interpretato uno straordinario ruolo.

In quella casa napoletana in cui il protagonista con ostinazione e ingenuità fa di tutto, come ogni anno, per costruire il suo presepe, scoppiano conflitti e fioriscono tensioni, tra risate e tragedia. Gli altri componenti della famiglia Cupiello nel film di De Angelis sono: Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio e Pina Turco. De Angelis ha ambientato la commedia nel 1950, con l'uso del linguaggio filmico ha potuto evidenziare i caratteri e le nevrosi dei singoli personaggi, sottolineare alcuni passaggi del testo, e ha adattato alcune battute, sempre nel rispetto di quella lingua che, secondo lui, Eduardo ha inventato.

De Angelis e Castellitto gireranno per la Rai altri due film tratti dalle commedie di De Filippo, che andranno in onda il prossimo anno. La prima sarà "Non ti pago".