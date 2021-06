Nanni Moretti canta Mahmood con vista su Cannes 03 giugno 2021

Il suo ultimo film, “Tre piani”, era previsto in concorso per l'edizione 2020 del Festival del cinema di Cannes, poi saltata a causa della pandemia. Nell'edizione 2021, in programma dal 6 al 17 luglio, però ci sarà: Nanni Moretti annuncia la circostanza con un video pubblicato su Instagram in cui, assieme ad Margherita Buy, Alba Rohwacher, Elena Lietti, Denise Tantucci, le attrici del film, si prepara per il red carpet cantando “Soldi”, brano di Mahmood vincitore di Sanremo 2019. Alla sua maniera, con un'intonazione piuttosto “creativa”. Prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema, e Le Pacte, il film uscirà il 23 settembre in Italia da 01 Distribution.