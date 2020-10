Myrta Merlino conduce da casa e spiega il perché agli spettatori

Roma, 26 ott. (askanews) - "Va tutto bene, voglio però spiegare ai telespettatori perché mi vedranno in questi giorni da casa, perché un nostro autore è risultato positivo. Sta bene, è tutto a posto, gli facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente, però abbiamo dovuto applicare il protocollo: abbiamo dovuto sanificare, tracciare, venerdì non siamo andati in onda, oggi ci siamo. Io sto bene, ho fatto il primo tampone negativo, aspetto di fare il secondo, quindi va tutto bene. Abbiamo dovuto chiedere la grande cortesia al primo conduttore covid-free David Parenzo e quindi ci parleremo tramite questo schermo, spero nel modo tecnico migliore possibile, wi-fi permettendo, quindi gestiremo insieme questa situazione": così Myrta Merlino, conduttrice de "L'aria che tira" su la7, ha spiegato ai suoi telespettatori il motivo per cui in questi giorni sarà in collegamento da casa.