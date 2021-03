Musicultura, in scena Festival della Canzone Popolare e d'Autore

Roma, 23 mar. (askanews) - Dopo il record di iscrizioni, con oltre 1000 artisti in gioco e i tre mesi dedicati all'ascolto delle 2.126 canzoni in concorso, la XXXII Ed. di Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d'Autore Italiana, riaccende la musica dal vivo. Fino al 28 marzo, i 63 artisti selezionati si esibiranno dal vivo, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, al Teatro Lauro Rossi di Macerata, di fronte alla giuria di Musicultura e in diretta streaming sui canali social del Festival, con inizio alle ore 21. Le dieci serate consecutive di spettacolo vedranno esibirsi 12 band e 51 solisti, di cui 23 ragazze e 28 ragazzi, con proposte artistiche da tutta Italia e tutte da scoprire. Le Audizioni live sono infatti il passaggio artisticamente più intrigante dell'iter annuale della manifestazione, dove ci si emoziona di fronte ad un'Italia creativa variopinta, che scrive e canta canzoni sull'onda di un'urgenza intima.

Credits: Aleph Video