Musica, esce "Astrazeneca" ed è già boom di views sui social

Roma, 17 mag. (askanews) - Esce "Astrazeneca" il nuovo singolo di Furia in Melis feat. Aris Cena che sta spopolando su Facebook (con oltre 1 milione di visualizzazioni raggiunte in meno di un mese).

A ritmo di raggaeton, "Astrazeneca" celebra l amore e la spensieratezza in un mondo che si appresta a uscire dalla crisi pandemica, per rinascere con l arrivo dei vaccini e dell estate.

"Volevamo creare un brano estivo che facesse ballare le persone - dichiara l artista - e in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo abbiamo trovato nell ironia la giusta chiave per dare un po di conforto e divertimento".

Il videoclip è stato girato nella meravigliosa località di Masua in Sardegna dove, tra spiagge paradisiache, sole e mare cristallino, Melis è alle prese con un folle inseguimento da parte di un poliziotto che cerca di raggiungerlo in tutti i modi, per verificare che abbia fatto il vaccino o il tampone.

Furia in Melis è un duo musicale fondato da Gioia Furia e Giampietro Melis.