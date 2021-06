Musica e teatro riempiono Versailles, spettacolo a cielo aperto

Milano, 6 giu. (askanews) - Versailles teatro a cielo aperto per "Le mois Molière", un festival di musica e teatro gratuito e popolare che si svolge da 25 anni e finalmente torna dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia. Attori e attrici in costume si aggirano per i viali, una festa di arte e cultura diventata l'occasione per compagnie emergenti di farsi conoscere che attira fra il pubblico molti giovani. Fra le opere rappresentate non solo Molière, ma anche altri autori come La Fontaine, di cui quest'anno si festeggiano i 400 anni dalla nascita.