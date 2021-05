Musica, Dodi Battaglia: «Anno inimmaginabile. Ora ripartiamo in sicurezza» di Francesco Prisco e Alessia Tripodi 11 maggio 2021

«La musica esce da una crisi senza precedenti. Non si può pensare di stare senza. Neanche in guerra ce ne siamo privati, eppure quest'anno è successo». Sono parole di Dodi Battaglia, storico membro dei Pooh, ospite alla diretta streaming del Sole 24 Ore “Dal Covid ai concerti col green pass: chi riaprirà la musica?” Il suo auspicio, adesso, è «ripartire in sicurezza».