Morto l’artista Ulay, fece commuovere Marina Abramovic

L'artista concettuale Frank Uwe Laysiepen, noto con il nome artistico Ulay, è morto all'età di 77 anni a Lubiana, la capitale slovena dove viveva da alcuni anni. Era malato da tempo. Ulay era uno dei più importanti artisti visivi contemporanei, conosciuto anche per il suo sodalizio artistico con l'artista Marina Abramovic, alla quale è stato legato sentimentalmente per un lungo periodo. Nel 2010, diversi anni dopo la separazione, tra i due ci fu un incontro inaspettato e toccante al Moma di New York, in occasione della performance della Abramovic “Artist is present”. I visitatori erano invitati a sedersi di fronte all'artista serba e Ulay arrivò a sorpresa: le immagini della commozione di entrambi fecero il giro del mondo.