Dubai, 17 nov. (askanews) - Il francese Vince Reffet, parte del team "Jetman" che ha compiuto esibizioni spettacolari sopra i cieli di Dubai, è morto durante un'esercitazione nella città del Golfo, come riferito da un portavoce.

In queste immagini lo vediamo volare in stile "Iron man", con un'ala in carbonio dotata di motori a reazione, a febbraio 2020.