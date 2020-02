Morgan telefona alla madre che piange a "Vieni da me" su Rai1

Roma, 11 feb. (askanews) - Colpo di scena nella trasmissione "Vieni da me" su Rai1, dove era ospite la madre di Morgan per parlare della polemica tra il figlio e Bugo durante il Festival di Sanremo. Mentre la signora Luciana stava raccontando a Caterina Balivo il difficile rapporto con il figlio, con il quale non riusciva a parlare dal tempo dello sfratto, lo stesso Morgan ha chiamato in diretta.

"Mamma se mi prepari una meringata, del vino moscato e un po' di salame io vengo, nonostante sia a dieta.

"Bravo Marco, ti aspetto, tutti ti vogliono bene", gli ha risposto la mamma asciugandosi le lacrime.

Balivo lo ha poi invitato in trasmissione e gli ha chiesto della sua "amicizia" con Bugo. "Volevo portare a Sanremo una rappresentazione dell'amicizia, perché il motivo perché ho fatto questo festival è soltanto la stima e l'amicizia che ho per Bugo", ha risposto l'artista.