Modena, via alle visite guidate virtuali nelle Gallerie Estensi

Modena, 17 apr. (askanews) - Un modo nuovo per entrare alle Gallerie Estensi, per passeggiare nelle sale accompagnati da una guida che, mostrando le collezioni, interagisce con il pubblico risponde alle domande. Un percorso tra i capolavori della storia dell'arte che, negli spazi modenesi, è possibile effettuare da domenica 19 aprile senza muoversi da casa, prenotandosi per una visita guidata virtuale nel museo diretto da Martina Bagnoli.

Il progetto è realizzato dalle Gallerie Estensi in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia che hanno messo a punto insieme un sistema di visite virtuali.

Un altro modo per non dimenticarci dell'offerta culturale del nostro Paese, anche nelle molte località di provincia che custodiscono tesori d'arte.