Misteri e amicizia nella serie kids "I Cavalieri di Castelcorvo"

Milano, 9 nov. (askanews) - Ha debuttato su Disney+ "I Cavalieri di Castelcorvo", la nuova serie kids tutta italiana prodotta da The Walt Disney Company Italia in collaborazione con Stand By Me. Gli episodi girati nel Lazio sono dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni, un mix tra avventura e fantasy, un'enigmatica storia di coraggio e amicizia che i giovani protagonisti raccontano così. "E' fantastica, avventurosa. Ci sono questi due fratelli Riccardo e Giulia che sono costretti a trasferirsi a Castelcorvo per il lavoro dei genitori e incontrano Matteo e Betta, insieme i quattro faranno delle avventure e supereranno delle prove perchè Castelcorvo non è quello che sembra".

Facile immedesimarsi nei 4 protagonisti, ognuno con una caratteristica particolare.

"Penso che in me si possono identificare i bambini un po' più paurosi".

"Credo che le bambine e le ragazze possano riconoscersi in Betta soprattutto per il suo istinto, le fa le cose come le vengono senza ragionarci troppo".

"Giulia invece è una ragazza molto solare, sempre positiva che vede il bicchiere mezzo pieno anche nelle situazioni più brutte".

"Io penso che i ragazzi si ritrovino in Riccardo, perchè i ragazzi di oggi non riescono a vivere senza 4G e lui non può fare a meno del 4G".

I quattro protagonisti si ritroveranno a vivere una straordinaria avventura e allo stesso tempo a confrontarsi con i problemi tipici della loro età, a partire dalle incomprensioni con gli adulti fino ad arrivare ai primi dilemmi amorosi.