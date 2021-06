Michele Merlo è morto, il cantante non ce l'ha fatta

Milano, 7 giu. (askanews) - Michele Merlo non ce l'ha fatta. L'ex concorrente di X Factor e di Amici è morto nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dopo essere stato ricoverato d'urgenza qualche giorno fa per una leucemia fulminante che gli ha provocato una emorragia celebrale.

Merlo aveva 28 anni ed era originario di Rosà, in provincia di Vicenza (vicino a Bassano del Grappa). Noto con il nome d'arte Mike Bird, era stato semifinalista della edizione 2017 del talent 'Amici di Maria De Filippi'. Una delle sue canzoni più amate è il brano "Tutto per me".

Sul Web il ricordo di colleghi e amici e il ricordo speciale di Emma che aveva dedicato a lui il suo concerto all'Arena di Verona.