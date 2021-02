Michael Nyman il 13 febbraio in live streaming per la IUC

Roma, 8 feb. (askanews) - La pandemia e la chiusura dei luoghi della musica dal vivo non fermano tre importanti istituzioni musicali come OperaInCanto, Istituzione Universitaria dei Concerti (Iuc) e Nuova Consonanza che, per continuare la loro "mission" hanno unito le forze per recuperare, in live streaming, un titolo della programmazione autunnale: "L uomo che scambiò sua moglie per un cappello", opera di Michael Nyman tratta dal famoso testo del geniale neurologo Oliver Sacks, che sarà trasmessa sabato 13 febbraio alle 21 e resterà online fino al 20 febbraio.

E proprio in quest ottica di collaborazione, coraggio e visione per il futuro, il progetto musicale scelto non a caso parla del potere taumaturgico della musica.

Composta nel 1986, l opera The Man who mistook his Wife for a Hat (L uomo che scambiò sua moglie per un cappello) è tratta dall omonimo testo del neurologo Oliver Sacks, che firma anche il libretto insieme a Christopher Rawlence e Michael Morris. Strutturata in un unico atto, l opera associa la musica minimalista di Nyman al mondo della psicologia cognitiva e delle neuroscienze, a cui Sacks ha dedicato i suoi studi, attraverso la vicenda del Dr. P, un musicista affetto da un raro disturbo, la "agnosia visiva", che gli causava gravi difficoltà nel riconoscere le persone e gli oggetti su cui posava lo sguardo.

L opera viene presentata in forma scenica, con una regia che gioca sulla sovrapposizione di diversi piani di ripresa, realizzati con tecnologie all avanguardia, a voler metaforicamente alludere alla agnosia visiva da cui è affetto il protagonista. A interpretare i tre soli personaggi di questo atto unico, il soprano Elisa Cenni, il tenore Roberto Jachini Virgili e il basso Federico Benetti. Fabio Maestri dirige l Ensemble In Canto, con regia e impianto scenico di Carlo Fiorini.

Link da cui si può vedere l opera:

Canali Youtube

IUC: https://www.youtube.com/user/iucsapienza2011

Nuova Consonanza: https://www.youtube.com/c/nuovaconsonanzalive

OperaInCanto Terni: https://www.youtube.com/channel/UCzeSfdOdWW6IY9z7mBGAdQQ

Pagine Facebook

https://www.facebook.com/Associazione-InCanto-1412885585601023/

https://it-it.facebook.com/Istituzione.Universitaria.dei.Concerti/

https://www.facebook.com/nuova.consonanz