Massimo Lopez: ho provato a fare teatro in streaming, mai più

Roma, 24 feb. (askanews) - Massimo Lopez ha lanciato un appello a riaprire i teatri, chiusi a causa della pandemia di Covid-19, durante la puntata di "Ti sento" su Rai2 condotto da Luigi Diaco.

"Il settore dello spettacolo è un settore lavorativo. Tante famiglie hanno perso il lavoro. Personalmente è più di un anno che non faccio teatro. Abbiamo provato con Tullio Solenghi a fare uno spettacolo in streaming ma giuro che non lo farò mai più. Il teatro è fatto dal pubblico, che ti dà la benzina, tu la ridai al pubblico ed è un ciclo. Quindi è giusto fare molta molta attenzione, è giusto prendere le precauzioni del caso e far ripartire un qualcosa che è immortale da sempre, che è il teatro" ha detto.