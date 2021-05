Martin Garrix feat Bono e The Edge per l'inno di Euro 2020

Milano, 14 mag. (askanews) - Dopo più di un anno di attesa finalmente è stata annunciata una delle collaborazioni più sorprendenti di sempre! È disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale "We are the people", l inno ufficiale di Uefa Euro 2020 composto dal Dj/produttore multiplatino Martin Garrix insieme alle leggende del rock Bono & The Edge.

Garrix ha sempre avuto le idee molto chiare sull artista che avrebbe dovuto dare voce a "We are the people", sin dalle prime fasi del processo creativo sapeva che la voce di Bono sarebbe stata perfetta. L idea del Dj/produttore olandese si è concretizzata quando sia Bono che The Edge, chitarrista degli U2, hanno accettato la collaborazione.

Il brano è una miscela perfetta delle sonorità distintive di tutti e tre gli artisti: Bono ha infatti composto il testo e alcune melodie insieme a Garrix, mentre The Edge ha impreziosito il brano con i suoi inimitabili riff di chitarra.

Creare la musica per uno dei più grandi eventi sportivi del mondo insieme a Bono e The Edge è stata un'esperienza incredibile - racconta Martin Garrix - Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme ed entusiasta di condividerlo finalmente con il mondo! .

"We are the people" ci insegna quanto sia importante affrontare insieme le continue sfide che il mondo ci impone.

È un brano che chiunque può cantare indipendentemente dalla propria provenienza, ma è soprattutto un inno per l Europa, su cui la competizione calcistica focalizzerà l'attenzione di tutto il mondo. La canzone intende trasmettere la positività, la speranza e la determinazione necessarie affinché qualsiasi squadra possa trionfare, oltre che a comunicare un messaggio di coesione che ben si adatta a quello di UEFA EURO 2020: l unità.

Martin Garrix, oltre al singolo, ha prodotto anche tutti i temi musicali della manifestazione, inclusi quelli che accompagneranno in campo le squadre.

Ogni campionato UEFA EURO dal 1992 ha avuto un proprio inno ufficiale, il Dj/produttore infatti è stato preceduto da artisti del calibro di Nelly Furtado, Simply Red, Enrique Iglesias.