Marcoré imita Conte e chiama Giani ed Emiliano: abbiamo vinto?

Roma, 23 set. (askanews) - "Pronto Giani, allora come è andata? Abbiamo vinto o avete perso?". L'attore Neri Marcoré imita Giuseppe Conte a DiMartedì su La7, uno stacchetto esilarante, mentre il finto premier telefona a Giani ed Emiliano, i due governatori che sono riusciti a imporsi nei due voti più in bilico delle Regionali 2020: Toscana e Puglia.

"Ah, ce l'abbiamo fatta nonostante l'appoggio di Renzi? Bene", aggiunge Marcoré-Conte.

"Michele? Emiliano? Scusa non so mai qual è il nome e qual è il cognome e poi dicono che a sinistra c'è un problema di identità. No, sul serio, abbiamo vinto? Pazzesco. Un po' sorpreso lo sono, avevo visto le immagini del drive-in dove hai chiuso la campagna elettorale, ci hai fatto caso? C'erano solo Bianchine, 128, addirittura una Prinz verde, dicevano che portava sfiga e invece...", ha proseguito l'attore.

"Il referendum? Sì, sì è andata bene, ma era scontato, non mi devo mettere a ballare la samba per strada per festeggiare e invece per Di Maio sembra che la Pomiglianese abbia vinto la Coppa dei campioni, mica ci pensa che con la riduzione dei parlamentari lui è il primo che zompa...", ha ironizzato.