Marco Masini: a fine settembre il secondo singolo di "Masini +1"

Roma, 31 ago. (askanews) - Dopo il lockdown Marco Masini riparte e pensa all'uscita del secondo singolo del suo nuovo progetto. Ne parliamo con l'artista toscano a margine di ImaginAction, il festival del Videoclip che si è svolto a Forli: "Nel mio prossimo futuro c'è l'uscita del secondo singolo del "Masini +1", il progetto che ho fatto uscire al festival di Sanremo e un video che rappresenta questo pezzo, si chiama "La parte chiara", in uscita intorno al 20-25 settembre.

Come cambia la musica con la pandemia? Il contatto con il pubblico, i live, i concerti: "Tutto si vive diversamente oggi; se questo lockdown fosse capitato negli anni Settanta, la gente forse avrebbe vissuto un senso di solitudine molto più grande. Attraverso i social tutto cambia. È un po' come se fosse entrata la safety car, ci siamo uniti e avvicinati e abbiamo cercato di essere vicini alla gente. E' stato un modo nuovo e completamente inaspettato per noi e forse anche per la gente stessa. Speriamo che si ritorni a un modo normale di rapportarci alla gente perché poi così alla fine si rischia di vivere una situazione paragonabile a un deserto arido".