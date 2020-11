Maradona, Bennato: genio e sregolatezza, un amico per tutti noi

Roma, 26 nov. (askanews) Diego Armando Maradona "genio e sregolatezza", ma "più genio, nel senso che i suoi pregi hanno superato anche i suoi limiti, le sue vulnerabilità. Quello che ha regalato a livello di emozioni, di energia, di carica, a tutti noi è immenso. Ma non solo a noi napoletani o agli argentini, ma al mondo intero". E' questo il ricordo commosso, rilasciato ad askanews, di Edoardo Bennato, cantautore napoletano.

"Diego - sottolinea - si è sempre sentito in debito con il resto del mondo perché si sentiva un privilegiato, quindi sempre disposto e disponibile a venire incontro agli altri, in tanti modi. Un amico, per tutti quanti noi. Ciao Diego".