Ma la banana era assicurata? 09 dicembre 2019

L'opera di Maurizio Cattelan “mangiata” a Miami non è l'unico lavoro dell'artista veneto a essere scomparso: a settembre era stato rubato il suo water d'oro. Spunto per la campagna di Cattelan stesso con Oliviero Toscani per Arte Generali, servizio di assicurazione per collezionisti