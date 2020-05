Luca Ward, Paolo Conticini e Lillo in "I Want to Break Free"

Roma, 16 mag. (askanews) - Con la partecipazione di Luca Ward, Paolo Conticini e Lillo, il video realizzato dagli allievi dell'Accademia Il Sistina, 80 ragazzi dai 6 ai 16 anni che, sulle note di "I Want to Break Free" dei Queen, cantano e ballano impazienti di poter tornare a studiare in teatro per imparare l arte del Musical.

"I nostri ragazzi scalpitano, quanto prima potremo riabbracciarli e tornare a fare Musical insieme" si augura Massimo Romeo Piparo, regista, produttore e direttore artistico del Teatro Sistina e dell omonima Accademia, da lui ideata e fondata nel 2016. L'Accademia, che proprio in questi giorni avrebbe tenuto le nuove audizioni per partecipare alla scuola estiva di formazione al Musical e alla scuola di Rock, oltre a coniugare l'insegnamento delle materie artistiche al divertimento, rappresenta un vero e proprio vivaio, in cui i talenti fioriscono, si formano e infine si consolidano cimentandosi direttamente sul palco, grazie alla possibilità per i più meritevoli di partecipare alle produzioni teatrali firmate dalla PeepArrow Entertainment. Le lezioni dell'Accademia si sarebbero dovute tenere da luglio a settembre, fino alla vigilia del nuovo anno scolastico, direttamente sul palco del Sistina, il più prestigioso del Musical italiano, attualmente chiuso in ottemperanza al DPCM del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull intero territorio nazionale.