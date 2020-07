Lous and the Yakuza, in radio il nuovo singolo "Bon Acteur"

Milano, 6 lug. (askanews) - Si potrà ascoltare in radio da venerdì 10 luglio "Bon Acteur", il singolo che anticipa il primo album di Lous and The Yakuza, intitolato "Gore".

La cantante belga ma originaria del Congo, stella nascente della musica internazionale che mescola hip hop, trap e ballad in lingua francese, è conosciuta in Italia per il brano "Dilemme", grazie alla versione remix con il featuring di Tha Supreme. E ora arriva "Bon Acteur", già disponibile in digitale.

L'artista ha recentemente regalato ai suoi fans una meravigliosa performance del singolo. Il brano racconta una storia d'amore basata su giochi di potere e bugie ma ancora intrisa di speranza.