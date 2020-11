Loredana Errore festeggia i suoi 10 anni di carriera con C'è Vita

Milano, 30 nov. (askanews) - Per i suoi 10 anni di carriera e di musica Loredana Errore ha deciso di regalare ai fan un nuovo importante progetto discografico, "C'è Vita".

"C'è Vita" perchè siamo ancora qui nonostante tutto quello che è successo è così inaspettato e incredibile. La vita merita di essere vissuta appieno con la nostra autenticità, l'album è pieno di brani che parlano di autenticità e di come ciascuno degli autori ha vissuto questa esperienza, mi sono ristrovata in grandiosa armonia con questi brani che sono uno più bello dell'altro".

"C è vita" è composto da sette tracce, di cui i tre singoli "100 vite", "È la vita che conta" e il più recente "Torniamo a casa", i due inediti "Madrid non va a dormire" e "Ora che nevica", e un'emozionante cover de "La Cura" di Franco Battiato. L'album contiene inoltre una speciale versione di "Ragazza Occhi Cielo", brano scritto per lei da Biagio Antonacci all'inizio della sua carriera. Nel disco più volte ribadisce l'importanza di dare valore alla propria vita al di là delle difficoltà.

"Il privilegio più grande per me in questa vita è aver avuto il privilegio di riconoscere di avere un grande padre che ci ama, la fede è stato l'anello che mi ha reso più positiva rispetto a queste sfide, poter vedere oltre le apparenze: la fede mi ha permesso di vedere la speranza".

Come tutti Loredana spera di tornare al più presto a esibirsi dal vivo.

"Il futuro lo voglio vedere e sperare per tutti in positivo, nel segno dell'amore, se crediamo in questi valori tutto puo accadere. Per la mia vita mi auguro in particolare di invecchiare cantando, invecchiare in musica, questo è il mio più grande augurio".