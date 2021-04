Loki: Il trailer dell'attesa serie Marvel Studios

Milano, 6 apr. (askanews) - Disney+ ha diffuso il nuovissimo trailer della serie Marvel Studios Loki, in cui il fiero dio dell'Inganno, dopo essere fuggito con il Tesseract, si ritrova improvvisamente in un mare di guai con l'agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority). La serie originale Marvel Studios debutterà in esclusiva su Disney+ dall'11 giugno 2021.

Loki segue le vicende del dio dell'Inganno quando esce dall'ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.