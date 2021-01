Lo spettacolo del Vesuvio innevato visto da Capri

Napoli, 16 gen. (askanews) - Lo spettacolo è mozzafiato peccato che davvero in pochi abbiamo potuto godersi l'immagine del Vesuvio innevato visto da Capri. Il turismo infatti è al palo, non solo per le pesanti restrizioni legate al controllo della pandemia ma anche per le temperature rigide che si registrano nel golfo di Napoli sferzato da un vento gelido. I primi fiocchi di neve sulla vetta del vulcano più famoso del mondo sono caduti nel pomeriggio di venerdì, ma nella notte la neve ha ricoperto gran parte del cono fino quasi alle pendici. Così questa mattina i napoletani, soprattutto quelli dell'area vesuviana, si sono svegliati con una sorpresa, fredda ma emozionante.