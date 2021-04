ll filmato della prima regia inedita di Roberto Benigni

Roma, 16 apr. (askanews) - All'indomani della notizia del Leone d'oro alla carriera che gli assegnerà la Mostra del Cinema di Venezia, l'Archivio dell'Istituto Luce-Cinecittà mostra il dietro le quinte del primo tentativo da regista di Roberto Benigni. Era il 1982 e l'attore era alle prese con "Le comiche finali", una serie di sketch che dovevano essere proiettati nei cinema prima dell'inizio dei film.

In realtà l'esperimento non andò molto bene, perché la produzione interruppe la realizzazione nonostante fossero state filmate diverse scene con Benigni nei panni di vari personaggi: un cieco, un terrrorista, Napoleone, Ronald Reagan. Il produttore di "Le comiche finali", Ettore Rosboch, produsse poi "Tu mi turbi" nel 1983, considerato il vero esordio di Benigni-regista, e l'anno successivo "Non ci resta che piangere".