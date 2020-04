Lillo e Greg scienziati inadatti, dal 30 aprile in streaming

Roma, 22 apr. (askanews) - Hanno a che fare con provette e strani esperimenti di laboratorio Lillo e Greg nel primo film diretto da loro, "D.N.A. - Decisamente non adatti", che doveva uscire nei cinema prima dell'emergenza coronavirus e sarà invece disponibile on demand dal 30 aprile sulle piattaforme Skyprimafilm Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital e Rakuten TV.

"Come sappiamo le sale sono ancora chiuse, anche noi dobbiamo tenere duro in casa ancora un po' ma saremo noi a entrare nelle vostre case. Pensavate di averla scampata eh ....".

Il film con Anna Foglietta è la storia di due ex compagni di scuola elementare, molto diversi fra loro, che si reincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del DNA dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite.

"Un abbraccio virtuale a tutti... Sarà ma a me questi due riquadri così uguali, simmetrici, è una grafica proprio sciatta, banale, scontata...".