Ligabue: di questi 30 anni prendo tutto senza rimpianti

Milano, 1 dic. (askanews) - Un fiume in piena di racconti, emozioni e aneddoti tra passato, presente e futuro: il Liga è tornato, con un'opera monumentale. Venerdì 4 dicembre escono il disco di inediti "7" e la raccolta "77+7", una doppia uscita discografica per celebrare i 30 anni di carriera di Luciano Ligabue. "Trent'anni di sogni che si realizzano al di là di qualsiasi più rosea aspettativa mi fossi fatto appunto 30 anni fa, quando usciva il mio primo album e io avevo già 30 anni; non possono avere un unico momento particolarmente bello e non possono avere rimpianti. Sono stati 30 anni intensissimi, pieni di cose, di eventi, di persone, di incontri, di soddisfazioni, pieni anche di drammi come succede in qualsiasi percorso di vita. Di questi 30 anni prendo tutto e in blocco li promuovo come miglior momento in assoluto".

"Volente o Nolente" è nuovo singolo cantato con Elisa, benchè sia stato scritto 15 anni fa ha la forza di raccontare questo momento dove siamo stati costretti a cambiare le nostre abitudini. "La mia vita è cambiata nella stessa misura in cui è cambiata quella di tutti quanti, credo a chiunque manchi una certa socialità, frequentare gli amici, avere le cautele che servono per non ammalarsi, inoltre per chi come me è costretto a non fare quello che più gli piace, che è fare concerti, fa montare una frustrazione e anche la voglia di sfogarsi difficile da raccontare. Per me salire sul palco è una forma di dipendenza, sono in astinenza e non posso che tenere botta come consiglio di fare a tutti pensando che quando ci libereranno potremmo fare il concerto che meritiamo".

Il 19 giugno 2021 Luciano Ligabue tornerà live con "30 Anni in un (nuovo) giorno", l'evento in data unica, già "sold out" in prevendita, che inaugurerà la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Tutta la vita di Luciano è legata alla musica. "La musica è fonte di vita. E' impossibile pensare a una vita senza musica, e in questo momento è una delle cose a cui mi aggrappo di più per avere compagnia. Per fortuna la mia professione, anche se non riesco a considerarla tale diventa anche un modo per trascorrere le giornate: a scrivere a ricordare a realizzare e suonare".

Con l'uscita della raccolta "77+7" i fan del Liga avranno modo di fare una full immersion nel suo mondo rock.