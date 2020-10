Ligabue annuncia: il 4 dicembre esce nuovo album e una raccolta

Roma, 26 ott. (askanews) - Uscirà il 4 dicembre il nuovo album di Luciano Ligabue, "7" e la raccolta dei singoli di trent'anni di carriera, "77+7". Il 7, un numero da sempre speciale per il Liga, è protagonista del nuovo progetto musicale dell'artista:

"Sono arrivate le copertine di due album che stanno per uscire; tutte e due hanno a che fare con un numero importante, per me. Uno è un 7 perché mi sono reso conto che nel cassetto avevo sette spunti di canzoni che avevo voglia di rielaborare; le ho riscritte, riarrangiate e questo è un vero e proprio album di inediti. Ma poi mi sono anche reso conto che tutti i singoli usciti in questo trentennale sono 77: quindi facciamo uscire anche questo cofanetto, 77+7 in cui ci sono tutti i singoli usciti in questi trent'anni. Uscirà il 4 dicembre, non vedo l'ora".