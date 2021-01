Leo Pari rendere omaggio all'universo femminile in Stelle Forever

Milano, 15 gen. (askanews) - Cantautore, musicista e producer, Leo Pari con il nuovo albumi "Stelle Forever" ha voluto rendere omaggio all'universo femminile in "dieci piccoli acquerelli pop".

"Mi sono accorto che avevo scritto una serie di canzoni che parlavano di più o meno dello stesso argomento e avevano lo stesso modo di parlarne, sono scritte in forma di dialogo tra me e una interlocutrice, le ho messe insieme perchè parlavano di donne ma soprattutto alle donne perchè sono affascinato dall'universo femminile che mi piace approfondire e raccontare".

Il nuovo singolo "Forever", è un brano trascinante che mette in luce l'elasticità del tempo in una relazione sentimentale, ed esce dopo "Le Donne Sono Come Le Stelle", "Lucchetti", "Matrioska"

"E' una canzone che rappresenta molto il contenuto dell'album in generale sia come sonorità ma anche come contenuti".

Leo Pari che si definisce più pop che cantautore porterà live in acustico il suo nuovo lavoro appena sarà possibile.