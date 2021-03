Le bellissime immagini dei luoghi del viaggio del Papa in Iraq

Roma, 5 mar. (askanews) - Bellissime le immagini aeree dei luoghi che Papa Francesco visiterà in Iraq e dove si raccoglierà in preghiera; testimonianza dello splendore e della potenza storica e artistica di questo martoriato paese, culla di civiltà e di religioni. Dalla chiesa di San Giuseppe nella capitale Baghdad, al santuario dell'Imam Ali a Najaf; alle meraviglie di Nassiriyah, con i resti della Ziggurat dell'antica città di Ur dove si pensa sia nato Abramo, patriarca dei tre culti monoteisti; alla cittadella di Erbil, città curda del nord. E ancora la chiesa siriaca dell'Immacolata a Mosul, di cui restano solo rovine dopo le battaglie per sconfiggere nel 2017 lo Stato Islamico che proprio qui aveva insediato il Califfato; infine la chiesa dell'Immacolata a Quaraqosh, o Al-Hamdaniya, nel nord del paese, nel governatorato di Ninive.