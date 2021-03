Roma, 16 mar. (askanews) - Condurre Sanremo 2022? "Sinceramente non lo so. Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggere una cosa del genere. Sicuramente non farei la direzione artistica: sono 'plagiabile', ho le mie preferenze, metterei solo i miei amici". Così Laura Pausini, risponde in conferenza stampa a chi gli domanda di una possibile conduzione al festival di Sanremo il prossimo anno.