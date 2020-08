La quarta stagione di "The Crown", su Netflix a metà novembre

Milano, 21 ago. (askanews) - Conto alla rovescia per gli amanti della serie tv "The Crown". Il 15 novembre sarà disponibile su Netflix la quarta stagione della premiata serie sulla vita di corte a Buckingham Palace. Gillian Anderson (Margaret Thatcher) ed Emma Corrin (Lady Diana Spencer) si uniscono a Olivia Colman (Regina Elisabetta II) nella quarta stagione di The Crown. Il nuovo capitolo prenderà le mosse dalla fine degli anni settanta per affrontare poi gli anni 80 dei reali britannici. Entrano in scena una giovane Diana Spencer, la premier d'acciaio Margaret Thatcher e si affronteranno momenti storici fondamentali per il Regno Unito come la guerra della Falkland.