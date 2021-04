La passione segreta di Max Giusti, pilota di motocross

Roma, 17 apr. (askanews) - Max Giusti partecipa, oggi e domani, al Campionato Europeo Motocross d'Epoca, che si svolge a Maggiora (Novara) in tappa singola sul tracciato italiano. La FIM Europe, la FMI e FX Action organizzeranno il round all interno dell impianto teatro del Motocross delle Nazioni 1986 e 2016. La gara sarà valida anche come prima tappa del Campionato Italiano.

Le moto che hanno fatto la storia nei luoghi che hanno fatto la storia: con questa filosofia nasce il campionato europeo motocross Epoca, con la Federazione Motociclistica Italiana che si fa promotrice, insieme a FXAction Group, del primo campionato internazionale di moto vintage riconosciuto ufficialmente da Fim Europe, la Federazione motociclistica europea.