La magia di Francesco Guccini in Note di Viaggio - capitolo 2

Milano, 7 ott. (askanews) - "Note di Viaggio-capitolo 2: non vi succederà niente" ecco il secondo volume della raccolta delle più belle canzoni di Francesco Guccini.

La prosecuzione di un cammino che ha avuto inizio a novembre 2019 con la prima parte della raccolta Note di Viaggio - capitolo 1. In questo secondo volume, prodotto e arrangiato da Mauro Pagani in uscita il 9 ottobre per BMG, hanno reso omaggio al Maestro di Pavana: Zucchero (Dio è morto), Fiorella Mannoia (Signora Bovary), Emma e Roberto Vecchioni (Autunno), Vinicio Capossela (Vedi cara), Gianna Nannini (Quello che non ), Jack Savoretti (Farewell), Levante (Culodritto), Mahmood (Luna fortuna), Petra Magoni (Canzone di notte n.2), Ermal Meta (Acque), Fabio Ilacqua e Mauro Pagani (Canzone delle domande consuete) e I Musici (Migranti).

Grandi nomi che hanno saputo dar vita a interpretazioni raffinate e di grande personalità, grazie anche al prezioso contributo di Mauro Pagani. "Penso che sia la copertina che la realizzazione del disco sia migliore del primo volume, credo sia più denso di significato" ha detto Guccini.

"Riascoltando le canzoni mi sono emozionato, perchè sono brani nati in momenti particolari della mia vita, e come tutti gli anziani, ho compiuti 80 anni, mi commuovo più facilmente ricordando come sono nate" ha agggiunto.