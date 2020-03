La magia di Bollani in Piano Variations on Jesus Christ Superstar

Milano, 31 mar. (askanews) - Il tocco magico di Stefano Bollani dà nuova vita a un capolavoro della musica. Venerdì 3 aprile esce contemporaneamente in tutto il mondo il nuovo album del pianista e compositore, "Piano Variations on Jesus Christ Superstar". Un album pregiato per piano solo che fa rivivere le musiche cult di un successo senza tempo che Bollani racconta così. "Mi sono innamorato di Jesus Christ Superstar quando avevo 13 anni e non so perché ho aspettato tanto tempo forse perché avevo bisogno di svolgere un percorso. Un anno fa ero su un'amaca e mi è venuta l'idea di riscriverlo alla mia maniera, chiedendo i permesso preventivo a Andrew LIoyd Webber. Poi mi sono accorto che c'era un anniversario di mezzo, perché quest'anno sono i 50 anni dalla scrittura della loro opera.

"Piano Variations on Jesus Christ Superstar" è una versione totalmente inedita e interamente strumentale per pianoforte solo, una scelta fatta perché Bollani sentiva il bisogno di una relazione stretta e intima con la storia. "Io amo non solo la musica di questo lavoro, ma anche il modo in cui viene svolta la storia e le cose che si raccontano. La storia di Gesù è la più bella che sia mai stata raccontata, perché c'è dentro tutto. Il punto di vista dei due autori mi piace molto perché parte dai Vangeli apocrifi, con grande spazio alla figura di Giuda che lo rendono più vicino a noi e più comprensibile".

Le variazioni nascono improvvisando sui motivi originali e sulle canzoni che provengono da tante tradizioni musicali, dai tanti generi divers. "Una quantità di informazioni incredibile, per cui c'era solo da divertirsi a pescare anche singoli dettagli e amplificarli. Prendere una strada di una melodia e provare ad andare in un'altra direzione per poi tornare indietro dentro questo fiume di coscienza che è la passione di Gesù Cristo".

Stefano Bollani porterà questo disco in una serie di concerti appena sarà possibile, e anche la scelta di uscire comunque conl'album è dettata dalla voglia di guardare avanti oltre la crisi.