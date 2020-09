La grande musica dal vivo riparte da Verona con Nek protagonista

Verona, 5 set. (askanews) - Dopo il grande successo della prima puntata dei Seat Music Awards, che mercoledì 2 settembre ha registrato 4.094.000 di spettatori con il 22,2% di share, domani, sabato 5 settembre, andrà in onda in prima serata su RAI 1 il secondo appuntamento, sempre condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in diretta dall'Arena di Verona.

Gli artisti presenti sul palco sabato 5 settembre saranno: Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi d'Alessio, Fred de Palma, Diodato, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, A - Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Mika e Michele Bravi, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Anna Tatangelo, The Kolors e Enrico Brignano.

Ci sarà inoltre anche un terzo speciale appuntamento dei Seat Music Awards, in onda domenica 6 settembre alle ore 16.00 su Rai 1: "Seat Music Awards - Viaggio nella musica".

Nek sarà il conduttore e volto narrante di questa puntata, un vero e proprio viaggio nel mondo della musica, in cui incontrerà e presenterà i suoi colleghi cantanti e le loro hit, oltre ad alcuni dei protagonisti delle puntate precedenti e ai lavoratori dello spettacolo, a cui tutto questo progetto è dedicato, immergendosi nella settimana che riaccende le luci sulla musica dall'Arena di Verona.

Gli artisti protagonisti dello speciale terzo appuntamento Seat Music Awards - Viaggio nella musica" saranno: Il Volo, Gigi d Alessio e Clementino, Bugo e Ermal Meta, Mario Biondi, Ron, Marco Masini, Fabrizio Moro, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia, Aiello, Nina Zilli, Mr. Rain, Simona Molinari, Giovanni Caccamo e Michele Placido e tanti altri ospiti, protagonisti della "Settimana della Musica".