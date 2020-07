La giovane Cara esce con il nuovo singolo "Lentamente"

Milano, 16 lug. (askanews) - A 20 anni Anna Cacopardo, in arte Cara, si è fatta conoscere con il singolo "Le Feste di Pablo", in collaborazione con Fedez e ora arriva con Lentamente il nuovo singolo che esprime a pieno lo stile musicale.

"Lentamente è nata nel periodo assurdo della quarantena, io ho continuato a scrivere e a collaborare con il mio produttore, tutto è nato da lì perché ho capito che tipo di viaggio sarebbe diventato Lentamente. Racconta di me, del mio modo di essere, della volontà di seguire il proprio istinto, non ha importanza se è più lento o più veloce, l'importante è che sia il mio e Lentamente è il mio ritmo".

Il testo, caratterizzato da riferimenti alla cultura pop e giochi di parole tipici della scrittura dell'artista, si sposa con un sound eterogeneo suadente e accattivante, intriso di sonorità di vario tipo, che spaziano dal pop alla dance music. Una giovane artista da tenere d'occhio e che guarda al futuro.

"Sicuramente quello che voglio è salire presto sul palco e portare questo mio viaggio live".

E della sua collaborazione con Fedez dice così:

"La collaborazione con Fedez è stata la cosa più inaspettata da quando ho iniziato il mio percorso. È nata da un incontro in studio, lui aveva sentito Le Feste di Pablo poi ci siamo conosciuti e abbiamo parlato a lungo, abbiamo avuto un confronto a livello musicale e umano. In quell'incontro non c'era alcun tipo di strategia legata a un feat, poi mi ha chiesto di scrivere delle strofe su Le Feste di Pablo ed è stato molto bello".