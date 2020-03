La crisi come opportunità di miglioramento 16 marzo 2020

In una situazione di crisi a volte non si scorge facilmente la via d'uscita perché questo comporta un cambiamento nel modo di pensare: e cambiare richiede una forza di poco superiore alla resistenza che avvertiamo. Come possono le Mappe Mentali venirci in aiuto in una situazione di crisi? Intanto la Mappa Mentale mettono da parte l'emotività e affrontano la situazione in modo razionale e soprattutto con una visione a più ampio raggio rispetto alla visione ristretta della persona che cerca semplicemente di risolvere il problema. Di fronte a 2 strade a volte ci si sente bloccati perché la sensazione è di sbagliare, blocco, paura... con le mappe mentali ci sarà lucidità, chiarezza e probabilmente troveremo una nuova via. Non è atteggiamento, non è magia è solo metodo: si chiama Mind Mapping o Mappe Mentali e da martedì 17 questo metodo puoi acquisirlo grazie al Sole 24 Ore.