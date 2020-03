La creatività ai tempi della quarantena per i bambini

Milano, 14 mar. (askanews) - Dopo essersi inventata, insieme con il marito l'attore Francesco Montanari, la lettura condivisa dei drammi di Shakespeare su Instagram, Andrea Delogu ha esordito ieri sul suo seguitissimo account Instagram @andrealarossa con un'altra iniziativa di grande successo che ha letteralmente entusiasmato le famiglie italiane, costrette a casa per la quarantena. Alle 17.00 infatti la conduttrice e attrice, ma anche scrittrice, ha dato appuntamento ai bambini o meglio ai genitori accompagnati dai figli per recitare con questi pezzi del copione di cartoni film animati cult. Oggi è il turno di "Frozen", domenica sarà la volta di "La Bella e La Bestia". In sostanza i bimbi che si prenotano ricevono il copione del cartone animato e insieme con la Delogu interpretano in diretta Instagram i momenti clou del loro cartone animato preferito. A poche ore dal lancio di questa nuova iniziativa, sono decine le prenotazioni. I bimbi che son riusciti a partecipare erano entusiasti e quelli che hanno solo assistito hanno ricoperto il video di commenti entusiasti sotto l'occhio, immaginiamo, soddisfatto dei genitori che hanno trovato un escamotage interessante e divertente per intrattenere i figli in queste lunghe ore di quarantena. Tanto che Andrea Delogu ha poi postato sul suo Twitter un appello ai colleghi del mondo dello spettacolo segnalando che questo esperimento "ha portato alla luce un numero enorme di genitori che han bisogno di aiuto per intrattenere i figli" invitando tutti a fare lo stesso "recitare in diretta condivisa instagram scene di cartoni animati con genitori e figli".