La Collezione Guggenheim apre Palazzo Venier dei Leoni su Youtube

Roma, 9 mar. (askanews) - Con l'occasione dell'8 marzo una guida d'eccezione ha accompagnato virtualmente il pubblico alla scoperta della Collezione Guggenheim nelle sale di Palazzo Venier dei Leoni a Venezia: sul canale YouTube del museo la direttrice Karole Vail ha aperto a tutti le porte di questo straordinario patrimonio culturale.

Dopo un breve excursus sulla vita di una donna straordinaria, l'intraprendente e lungimirante mecenate e fondatrice del museo Peggy Guggenheim, eccoci passeggiare nelle sale del museo. Incontriamo così Alexander Calder, Pablo Picasso, Gino Severini, Vasily Kandinsky, Piet Mondrian. E ancora, Fernand Léger, René Magritte, Max Ernst, Joan Mirò, Jackson Pollock, Marino Marini. Venti minuti per ripercorrere i capolavori di una vita, un patrimonio inestimabile, che già all inizio degli anni 50 Peggy Guggenheim apriva con generosità al pubblico alcuni giorni la settimana, certa che l arte fosse un bene collettivo. E così fa oggi il museo, seguendo la missione iniziata dalla sua fondatrice: donare questa esperienza, che eleva l'arte a bene primario e per questo aperto a tutti.

Per partecipare alla visita virtuale basta andare sul canale Youtube della Peggy Guggenheim Collection.