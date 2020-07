La Camba torna sulle scene con il videoclip di "Facci caso"

Roma, 10 lug. (askanews) - È online il videoclip di "Facci Caso", il nuovo brano con cui La Camba (nome d arte di Federica Camba), torna sulle scene, dopo aver collezionato innumerevoli Dischi d Oro e di Platino con le sue canzoni scritte anche per grandi artisti italiani e non, vendendo più di 10 milioni di copie. "Facci Caso" (etichetta Da 10 Production), di cui askanews pubblia un estratto, è visibile per intero al link https://www.youtube.com/watch?v=rwt_LCK0qCI

Il libro di Kurt Vonnegut "Quando siete felici, fateci caso" ha ispirato la scrittura di questo brano che rappresenta un nuovo inizio per la cantautrice cagliaritana (ma nata a Roma), il cui ultimo lavoro da solista era stato pubblicato nel 2013.

Un inno alla voglia di vivere, "Facci caso" parla della felicità che diamo per scontata, a cui non abbiamo fatto caso, e di quanto le vite che non abbiamo vissuto siano un prezioso patrimonio: " Facci Caso è una canzone dirompente, mi ha svegliata di notte, in pieno lockdown, ed era già completa, finita, come se fosse sempre esistita - racconta La Camba - In un momento in cui tutto era forzatamente fermo, il mio inconscio scalpitava di vita, di tutte le vite che non avevo vissuto, di quelle che mi hanno migliorata anche solo avendole immaginate. Rappresenta la voglia di andare avanti, di vincere le paure e i momenti in cui tutto sembra finito e invece sta ricominciando. È la carica emotiva, l energia, la passione di chi si rimette in gioco lasciando il proprio bagaglio alle spalle, semplicemente per essere felice e... farci caso".

Il percorso artistico di Federica Camba inizia nel 2000, firmando come autrice innumerevoli canzoni portate al successo da Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Nek, Emma, Marco Masini (due delle quali portate a Sanremo dal cantante, nel 2017 e nel 2020), Elodie, Annalisa e Gianni Morandi (con il quale vince il Premio Lunezia per il brano Grazie a tutti).

Nel 2010 debutta come interprete e pubblica due album da solista: "Magari oppure no" (Warner) e "Buonanotte sognatori" (Universal), uscito nel 2013. La Camba è attualmente in studio a preparare il suo terzo album, di prossima uscita.